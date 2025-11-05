BiržaDEX+
Reāllaika Depot App cena šodien ir 0.00015384 USD. Seko līdzi reāllaika DEPOT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEPOT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Depot App cena šodien ir 0.00015384 USD. Seko līdzi reāllaika DEPOT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEPOT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DEPOT

DEPOT Cenas informācija

Kas ir DEPOT

DEPOT Tehniskais dokuments

DEPOT Oficiālā tīmekļa vietne

DEPOT Tokenomika

DEPOT Cenas prognoze

1 DEPOT uz USD reāllaika cena:

$0.00015384
$0.00015384
0.00%1D
mexc
USD
Depot App (DEPOT) Tiešsaistes cenu diagramma
Depot App (DEPOT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01573771
$ 0.01573771

$ 0.00013806
$ 0.00013806

--

--

0.00%

0.00%

Depot App (DEPOT) reāllaika cena ir $0.00015384. Pēdējo 24 stundu laikā DEPOT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DEPOT visu laiku augstākā cena ir $ 0.01573771, savukārt zemākā - $ 0.00013806.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DEPOT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Depot App (DEPOT) tirgus informācija

$ 12.31K
$ 12.31K

--
--

$ 15.38K
$ 15.38K

80.00M
80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Pašreizējais Depot App tirgus maksimums ir $ 12.31K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DEPOT apjoms apgrozībā ir 80.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.38K.

Depot App (DEPOT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Depot App uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Depot App uz USD bija $ -0.0001408445.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Depot App uz USD bija $ -0.0001487711.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Depot App uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0001408445-91.55%
60 dienas$ -0.0001487711-96.70%
90 dienas$ 0--

Kas ir Depot App (DEPOT)?

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Depot App cenas prognoze (USD)

Kāda būs Depot App (DEPOT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Depot App (DEPOT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Depot App prognozes.

Apskati Depot App cenas prognozi!

DEPOT uz vietējām valūtām

Depot App (DEPOT) tokenomika

Depot App (DEPOT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DEPOT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Depot App (DEPOT)

Kāda ir Depot App (DEPOT) vērtība šodien?
Reāllaika DEPOT cena USD ir 0.00015384 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DEPOT uz USD cena?
Pašreizējā DEPOT uz USD cena ir $ 0.00015384. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Depot App tirgus maksimums?
DEPOT tirgus maksimums ir $ 12.31K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DEPOT apjoms apgrozībā?
DEPOT apjoms apgrozībā ir 80.00M USD.
Kāda bija DEPOT vēsturiski augstākā cena?
DEPOT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01573771 USD apmērā.
Kāda bija DEPOT vēsturiski zemākā cena?
DEPOT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00013806 USD.
Kāds ir DEPOT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DEPOT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DEPOT šogad kāps augstāk?
DEPOT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DEPOT cenas prognozi dziļākai analīzei.
