Reāllaika Dephaser JPY cena šodien ir 0.00645619 USD. Seko līdzi reāllaika JPYT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JPYT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JPYT

JPYT Cenas informācija

Kas ir JPYT

JPYT Tehniskais dokuments

JPYT Oficiālā tīmekļa vietne

JPYT Tokenomika

JPYT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Dephaser JPY logotips

Dephaser JPY Cena (JPYT)

Nav sarakstā

1 JPYT uz USD reāllaika cena:

$0.00645619
$0.00645619$0.00645619
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Dephaser JPY (JPYT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:32 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00635293
$ 0.00635293$ 0.00635293
24h zemākā
$ 0.00654935
$ 0.00654935$ 0.00654935
24h augstākā

$ 0.00635293
$ 0.00635293$ 0.00635293

$ 0.00654935
$ 0.00654935$ 0.00654935

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

-0.00%

+0.09%

-1.32%

-1.32%

Dephaser JPY (JPYT) reāllaika cena ir $0.00645619. Pēdējo 24 stundu laikā JPYT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00635293 līdz augstākajai $ 0.00654935, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JPYT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00682267, savukārt zemākā - $ 0.00631154.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JPYT ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par +0.09% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) tirgus informācija

$ 164.08K
$ 164.08K$ 164.08K

--
----

$ 164.08K
$ 164.08K$ 164.08K

25.14M
25.14M 25.14M

25,138,085.16154
25,138,085.16154 25,138,085.16154

Pašreizējais Dephaser JPY tirgus maksimums ir $ 164.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JPYT apjoms apgrozībā ir 25.14M ar kopējo apjomu 25138085.16154. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 164.08K.

Dephaser JPY (JPYT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Dephaser JPY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Dephaser JPY uz USD bija $ -0.0001637160.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Dephaser JPY uz USD bija $ -0.0002208507.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Dephaser JPY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.09%
30 dienas$ -0.0001637160-2.53%
60 dienas$ -0.0002208507-3.42%
90 dienas$ 0--

Kas ir Dephaser JPY (JPYT)?

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Dephaser JPY cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dephaser JPY (JPYT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dephaser JPY (JPYT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dephaser JPY prognozes.

Apskati Dephaser JPY cenas prognozi!

JPYT uz vietējām valūtām

Dephaser JPY (JPYT) tokenomika

Dephaser JPY (JPYT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JPYT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Dephaser JPY (JPYT)

Kāda ir Dephaser JPY (JPYT) vērtība šodien?
Reāllaika JPYT cena USD ir 0.00645619 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JPYT uz USD cena?
Pašreizējā JPYT uz USD cena ir $ 0.00645619. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dephaser JPY tirgus maksimums?
JPYT tirgus maksimums ir $ 164.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JPYT apjoms apgrozībā?
JPYT apjoms apgrozībā ir 25.14M USD.
Kāda bija JPYT vēsturiski augstākā cena?
JPYT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00682267 USD apmērā.
Kāda bija JPYT vēsturiski zemākā cena?
JPYT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00631154 USD.
Kāds ir JPYT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JPYT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JPYT šogad kāps augstāk?
JPYT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JPYT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:32 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

