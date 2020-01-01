Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) tokenomika
$Dope is a decentralized Ethereum-based token with no intrinsic value, no guarantees of financial return, and no official team or roadmap. This token is purely experimental and for entertainment purposes only. Cryptocurrency investments are highly volatile and involve significant risks. Always do your own research before buying, selling, or holding $Dope. By participating, you acknowledge and accept all risks, including potential loss of funds. The creators, developers, and contributors bear no responsibility for any financial losses or decisions made. Trade responsibly and stay Dope.
Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DOPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DOPE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
