Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenomika

Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dejitaru Shirudo (SHIELD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Dejitaru Shirudo (SHIELD) informācija

Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom.

Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dejitarushirudo.io/

Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 82.56K
$ 82.56K$ 82.56K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 82.56K
$ 82.56K$ 82.56K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00285697
$ 0.00285697$ 0.00285697
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHIELD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHIELD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHIELD tokenomiku, uzzini SHIELD tokena reāllaika cenu!

SHIELD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHIELD? Mūsu SHIELD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.