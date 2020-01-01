Degent (DEGENT) tokenomika
Degent (DEGENT) informācija
Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally.
Degent (DEGENT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Degent (DEGENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Degent (DEGENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Degent (DEGENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DEGENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DEGENT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DEGENT tokenomiku, uzzini DEGENT tokena reāllaika cenu!
DEGENT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEGENT? Mūsu DEGENT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.