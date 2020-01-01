Degent (DEGENT) tokenomika

Degent (DEGENT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Degent (DEGENT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Degent (DEGENT) informācija

Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://degent.ai
Tehniskais dokuments:
https://degentai.gitbook.io/degentai

Degent (DEGENT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Degent (DEGENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.10K
$ 4.10K$ 4.10K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 779.00M
$ 779.00M$ 779.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.27K
$ 5.27K$ 5.27K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00126799
$ 0.00126799$ 0.00126799
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Degent (DEGENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Degent (DEGENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEGENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEGENT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEGENT tokenomiku, uzzini DEGENT tokena reāllaika cenu!

DEGENT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEGENT? Mūsu DEGENT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.