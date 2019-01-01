Degen USDC (DEGENUSDC) tokenomika

Degen USDC (DEGENUSDC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Degen USDC (DEGENUSDC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Degen USDC (DEGENUSDC) informācija

The Degen USDC vault supplies in DEGEN collateral markets and other long tail coins in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum.

Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.morpho.org/vault

Degen USDC (DEGENUSDC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Degen USDC (DEGENUSDC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 418.28
Kopējais apjoms:
$ 413.00
Apjoms apgrozībā:
$ 413.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 418.28
Visu laiku augstākā cena:
$ 8.98
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.958257
Pašreizējā cena:
$ 1.013
Degen USDC (DEGENUSDC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Degen USDC (DEGENUSDC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEGENUSDC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEGENUSDC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEGENUSDC tokenomiku, uzzini DEGENUSDC tokena reāllaika cenu!

DEGENUSDC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEGENUSDC? Mūsu DEGENUSDC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.