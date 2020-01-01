Degen The Otter (DGEN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Degen The Otter (DGEN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Degen The Otter (DGEN) informācija

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits.

"Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram

$DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.degenottercoin.com/

Degen The Otter (DGEN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Degen The Otter (DGEN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K
Kopējais apjoms:
$ 996.96M
$ 996.96M$ 996.96M
Apjoms apgrozībā:
$ 940.20M
$ 940.20M$ 940.20M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.48K
$ 9.48K$ 9.48K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0011652
$ 0.0011652$ 0.0011652
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Degen The Otter (DGEN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Degen The Otter (DGEN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DGEN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DGEN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DGEN tokenomiku, uzzini DGEN tokena reāllaika cenu!

DGEN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DGEN? Mūsu DGEN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.