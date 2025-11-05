BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Degen Hours cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SLEEP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLEEP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Degen Hours cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SLEEP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLEEP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SLEEP

SLEEP Cenas informācija

Kas ir SLEEP

SLEEP Oficiālā tīmekļa vietne

SLEEP Tokenomika

SLEEP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Degen Hours logotips

Degen Hours Cena (SLEEP)

Nav sarakstā

1 SLEEP uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Degen Hours (SLEEP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:16 (UTC+8)

Degen Hours (SLEEP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-3.79%

-23.19%

-23.19%

Degen Hours (SLEEP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SLEEP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SLEEP visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SLEEP ir mainījies par -0.15% pēdējā stundā, par -3.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Degen Hours (SLEEP) tirgus informācija

$ 50.32K
$ 50.32K$ 50.32K

--
----

$ 50.32K
$ 50.32K$ 50.32K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais Degen Hours tirgus maksimums ir $ 50.32K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SLEEP apjoms apgrozībā ir 10.00B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 50.32K.

Degen Hours (SLEEP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Degen Hours uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Degen Hours uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Degen Hours uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Degen Hours uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.79%
30 dienas$ 0-52.92%
60 dienas$ 0-62.78%
90 dienas$ 0--

Kas ir Degen Hours (SLEEP)?

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Degen Hours (SLEEP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Degen Hours cenas prognoze (USD)

Kāda būs Degen Hours (SLEEP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Degen Hours (SLEEP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Degen Hours prognozes.

Apskati Degen Hours cenas prognozi!

SLEEP uz vietējām valūtām

Degen Hours (SLEEP) tokenomika

Degen Hours (SLEEP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SLEEP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Degen Hours (SLEEP)

Kāda ir Degen Hours (SLEEP) vērtība šodien?
Reāllaika SLEEP cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SLEEP uz USD cena?
Pašreizējā SLEEP uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Degen Hours tirgus maksimums?
SLEEP tirgus maksimums ir $ 50.32K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SLEEP apjoms apgrozībā?
SLEEP apjoms apgrozībā ir 10.00B USD.
Kāda bija SLEEP vēsturiski augstākā cena?
SLEEP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija SLEEP vēsturiski zemākā cena?
SLEEP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SLEEP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SLEEP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SLEEP šogad kāps augstāk?
SLEEP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SLEEP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:16 (UTC+8)

Degen Hours (SLEEP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,356.47
$101,356.47$101,356.47

-1.76%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,289.17
$3,289.17$3,289.17

-6.21%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-3.91%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2119
$2.2119$2.2119

-3.07%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,356.47
$101,356.47$101,356.47

-1.76%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,289.17
$3,289.17$3,289.17

-6.21%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-3.91%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2119
$2.2119$2.2119

-3.07%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16270
$0.16270$0.16270

-0.75%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.36156
$0.36156$0.36156

+2,256.97%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8396
$2.8396$2.8396

+1,793.06%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000152
$0.000000000152$0.000000000152

+76.74%