BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Degen Express cena šodien ir 0.00002757 USD. Seko līdzi reāllaika DEGEX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEGEX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Degen Express cena šodien ir 0.00002757 USD. Seko līdzi reāllaika DEGEX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEGEX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DEGEX

DEGEX Cenas informācija

Kas ir DEGEX

DEGEX Oficiālā tīmekļa vietne

DEGEX Tokenomika

DEGEX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Degen Express logotips

Degen Express Cena (DEGEX)

Nav sarakstā

1 DEGEX uz USD reāllaika cena:

--
----
-13.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Degen Express (DEGEX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:09 (UTC+8)

Degen Express (DEGEX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00002612
$ 0.00002612$ 0.00002612
24h zemākā
$ 0.00003233
$ 0.00003233$ 0.00003233
24h augstākā

$ 0.00002612
$ 0.00002612$ 0.00002612

$ 0.00003233
$ 0.00003233$ 0.00003233

$ 0.0001051
$ 0.0001051$ 0.0001051

$ 0.00002612
$ 0.00002612$ 0.00002612

+0.31%

-14.03%

-24.49%

-24.49%

Degen Express (DEGEX) reāllaika cena ir $0.00002757. Pēdējo 24 stundu laikā DEGEX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002612 līdz augstākajai $ 0.00003233, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DEGEX visu laiku augstākā cena ir $ 0.0001051, savukārt zemākā - $ 0.00002612.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DEGEX ir mainījies par +0.31% pēdējā stundā, par -14.03% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Degen Express (DEGEX) tirgus informācija

$ 25.03K
$ 25.03K$ 25.03K

--
----

$ 26.21K
$ 26.21K$ 26.21K

908.51M
908.51M 908.51M

951,371,042.3602728
951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

Pašreizējais Degen Express tirgus maksimums ir $ 25.03K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DEGEX apjoms apgrozībā ir 908.51M ar kopējo apjomu 951371042.3602728. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 26.21K.

Degen Express (DEGEX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Degen Express uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Degen Express uz USD bija $ -0.0000163835.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Degen Express uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Degen Express uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.03%
30 dienas$ -0.0000163835-59.42%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Degen Express (DEGEX)?

A token for Degens with its own AI World built on Base

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Degen Express (DEGEX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Degen Express cenas prognoze (USD)

Kāda būs Degen Express (DEGEX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Degen Express (DEGEX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Degen Express prognozes.

Apskati Degen Express cenas prognozi!

DEGEX uz vietējām valūtām

Degen Express (DEGEX) tokenomika

Degen Express (DEGEX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DEGEX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Degen Express (DEGEX)

Kāda ir Degen Express (DEGEX) vērtība šodien?
Reāllaika DEGEX cena USD ir 0.00002757 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DEGEX uz USD cena?
Pašreizējā DEGEX uz USD cena ir $ 0.00002757. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Degen Express tirgus maksimums?
DEGEX tirgus maksimums ir $ 25.03K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DEGEX apjoms apgrozībā?
DEGEX apjoms apgrozībā ir 908.51M USD.
Kāda bija DEGEX vēsturiski augstākā cena?
DEGEX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0001051 USD apmērā.
Kāda bija DEGEX vēsturiski zemākā cena?
DEGEX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002612 USD.
Kāds ir DEGEX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DEGEX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DEGEX šogad kāps augstāk?
DEGEX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DEGEX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:09 (UTC+8)

Degen Express (DEGEX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,376.93
$101,376.93$101,376.93

-1.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,290.18
$3,290.18$3,290.18

-6.18%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.25
$155.25$155.25

-3.85%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2130
$2.2130$2.2130

-3.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,376.93
$101,376.93$101,376.93

-1.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,290.18
$3,290.18$3,290.18

-6.18%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.25
$155.25$155.25

-3.85%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2130
$2.2130$2.2130

-3.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16280
$0.16280$0.16280

-0.68%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.31007
$0.31007$0.31007

+1,921.31%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8787
$2.8787$2.8787

+1,819.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000152
$0.000000000152$0.000000000152

+76.74%