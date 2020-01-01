Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomika

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Degen Capital by Virtuals (DEGENC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Degen Capital by Virtuals (DEGENC) informācija

The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://degenc.app/

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 647.39K
Kopējais apjoms:
$ 999.31M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.31M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 647.39K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01455532
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00064783
Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEGENC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEGENC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEGENC tokenomiku, uzzini DEGENC tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.