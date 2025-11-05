BiržaDEX+
Reāllaika DegeCoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika $DEGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $DEGE cenas tendenci MEXC.Reāllaika DegeCoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika $DEGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $DEGE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par $DEGE

$DEGE Cenas informācija

Kas ir $DEGE

$DEGE Oficiālā tīmekļa vietne

$DEGE Tokenomika

$DEGE Cenas prognoze

DegeCoin logotips

DegeCoin Cena ($DEGE)

Nav sarakstā

1 $DEGE uz USD reāllaika cena:

$0.00033135
$0.00033135$0.00033135
-9.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
DegeCoin ($DEGE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:02 (UTC+8)

DegeCoin ($DEGE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.064437
$ 0.064437$ 0.064437

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

-9.27%

-7.94%

-7.94%

DegeCoin ($DEGE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā $DEGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $DEGE visu laiku augstākā cena ir $ 0.064437, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā $DEGE ir mainījies par +0.59% pēdējā stundā, par -9.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DegeCoin ($DEGE) tirgus informācija

$ 331.14K
$ 331.14K$ 331.14K

--
----

$ 331.14K
$ 331.14K$ 331.14K

999.38M
999.38M 999.38M

999,380,152.452126
999,380,152.452126 999,380,152.452126

Pašreizējais DegeCoin tirgus maksimums ir $ 331.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $DEGE apjoms apgrozībā ir 999.38M ar kopējo apjomu 999380152.452126. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 331.14K.

DegeCoin ($DEGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DegeCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DegeCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DegeCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DegeCoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.27%
30 dienas$ 0-46.48%
60 dienas$ 0-13.11%
90 dienas$ 0--

Kas ir DegeCoin ($DEGE)?

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DegeCoin ($DEGE) resurss

Oficiālā interneta vietne

DegeCoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs DegeCoin ($DEGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DegeCoin ($DEGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DegeCoin prognozes.

Apskati DegeCoin cenas prognozi!

$DEGE uz vietējām valūtām

DegeCoin ($DEGE) tokenomika

DegeCoin ($DEGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $DEGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DegeCoin ($DEGE)

Kāda ir DegeCoin ($DEGE) vērtība šodien?
Reāllaika $DEGE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā $DEGE uz USD cena?
Pašreizējā $DEGE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DegeCoin tirgus maksimums?
$DEGE tirgus maksimums ir $ 331.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir $DEGE apjoms apgrozībā?
$DEGE apjoms apgrozībā ir 999.38M USD.
Kāda bija $DEGE vēsturiski augstākā cena?
$DEGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.064437 USD apmērā.
Kāda bija $DEGE vēsturiski zemākā cena?
$DEGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir $DEGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu $DEGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai $DEGE šogad kāps augstāk?
$DEGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati $DEGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:02 (UTC+8)

DegeCoin ($DEGE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

