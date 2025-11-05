BiržaDEX+
Reāllaika Deflationary USD cena šodien ir 0.00024896 USD. Seko līdzi reāllaika DUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DUSD

DUSD Cenas informācija

Kas ir DUSD

DUSD Oficiālā tīmekļa vietne

DUSD Tokenomika

DUSD Cenas prognoze

Deflationary USD logotips

Deflationary USD Cena (DUSD)

1 DUSD uz USD reāllaika cena:

$0.00024896
$0.00024896$0.00024896
+24.40%1D
USD
Deflationary USD (DUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:49 (UTC+8)

Deflationary USD (DUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00017811
$ 0.00017811$ 0.00017811
24h zemākā
$ 0.00026361
$ 0.00026361$ 0.00026361
24h augstākā

$ 0.00017811
$ 0.00017811$ 0.00017811

$ 0.00026361
$ 0.00026361$ 0.00026361

$ 0.00145385
$ 0.00145385$ 0.00145385

$ 0.00014097
$ 0.00014097$ 0.00014097

+10.41%

+24.42%

-19.71%

-19.71%

Deflationary USD (DUSD) reāllaika cena ir $0.00024896. Pēdējo 24 stundu laikā DUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00017811 līdz augstākajai $ 0.00026361, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DUSD visu laiku augstākā cena ir $ 0.00145385, savukārt zemākā - $ 0.00014097.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DUSD ir mainījies par +10.41% pēdējā stundā, par +24.42% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.71% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Deflationary USD (DUSD) tirgus informācija

$ 181.48K
$ 181.48K$ 181.48K

--
----

$ 181.48K
$ 181.48K$ 181.48K

728.96M
728.96M 728.96M

728,959,987.822384
728,959,987.822384 728,959,987.822384

Pašreizējais Deflationary USD tirgus maksimums ir $ 181.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DUSD apjoms apgrozībā ir 728.96M ar kopējo apjomu 728959987.822384. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 181.48K.

Deflationary USD (DUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Deflationary USD uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Deflationary USD uz USD bija $ -0.0001585537.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Deflationary USD uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Deflationary USD uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+24.42%
30 dienas$ -0.0001585537-63.68%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Deflationary USD (DUSD)?

Automated buyback and burn

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Deflationary USD (DUSD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Deflationary USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs Deflationary USD (DUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Deflationary USD (DUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Deflationary USD prognozes.

Apskati Deflationary USD cenas prognozi!

DUSD uz vietējām valūtām

Deflationary USD (DUSD) tokenomika

Deflationary USD (DUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Deflationary USD (DUSD)

Kāda ir Deflationary USD (DUSD) vērtība šodien?
Reāllaika DUSD cena USD ir 0.00024896 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DUSD uz USD cena?
Pašreizējā DUSD uz USD cena ir $ 0.00024896. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Deflationary USD tirgus maksimums?
DUSD tirgus maksimums ir $ 181.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DUSD apjoms apgrozībā?
DUSD apjoms apgrozībā ir 728.96M USD.
Kāda bija DUSD vēsturiski augstākā cena?
DUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00145385 USD apmērā.
Kāda bija DUSD vēsturiski zemākā cena?
DUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00014097 USD.
Kāds ir DUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DUSD šogad kāps augstāk?
DUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

