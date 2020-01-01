DeFive (FIVE) tokenomika

DeFive (FIVE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DeFive (FIVE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

DeFive (FIVE) informācija

DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://defive.com

DeFive (FIVE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DeFive (FIVE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.33M
Kopējais apjoms:
$ 1.61B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.15B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.87M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01038358
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00116231
DeFive (FIVE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DeFive (FIVE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FIVE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FIVE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FIVE tokenomiku, uzzini FIVE tokena reāllaika cenu!

Atruna

