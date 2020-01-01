Defina Finance (FINA) tokenomika
Defina Finance (FINA) informācija
$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance.
Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield.
Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong.
Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.
Defina Finance (FINA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Defina Finance (FINA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Defina Finance (FINA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Defina Finance (FINA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FINA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FINA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti FINA tokenomiku, uzzini FINA tokena reāllaika cenu!
FINA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FINA? Mūsu FINA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
