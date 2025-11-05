BiržaDEX+
Reāllaika DeFiGeek Community Japan cena šodien ir 20.69 USD. Seko līdzi reāllaika TXJP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TXJP cenas tendenci MEXC.

DeFiGeek Community Japan logotips

DeFiGeek Community Japan Cena (TXJP)

Nav sarakstā

1 TXJP uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:27:34 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Cenas informācija (USD)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) reāllaika cena ir $20.69. Pēdējo 24 stundu laikā TXJP tika tirgots robežās no zemākās $ 19.27 līdz augstākajai $ 21.77, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TXJP visu laiku augstākā cena ir $ 33.01, savukārt zemākā - $ 19.27.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TXJP ir mainījies par +5.80% pēdējā stundā, par -3.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.74% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) tirgus informācija

Pašreizējais DeFiGeek Community Japan tirgus maksimums ir $ 4.27M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TXJP apjoms apgrozībā ir 210.00K ar kopējo apjomu 210000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.27M.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DeFiGeek Community Japan uz USD bija $ -0.67796269725698.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DeFiGeek Community Japan uz USD bija $ -3.9029471170.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DeFiGeek Community Japan uz USD bija $ -6.0538071020.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DeFiGeek Community Japan uz USD bija $ -9.47519860340487.

Kas ir DeFiGeek Community Japan (TXJP)?

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DeFiGeek Community Japan (TXJP) resurss

Oficiālā interneta vietne

DeFiGeek Community Japan cenas prognoze (USD)

Kāda būs DeFiGeek Community Japan (TXJP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DeFiGeek Community Japan (TXJP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DeFiGeek Community Japan prognozes.

Apskati DeFiGeek Community Japan cenas prognozi!

DeFiGeek Community Japan (TXJP) tokenomika

DeFiGeek Community Japan (TXJP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TXJP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Kāda ir DeFiGeek Community Japan (TXJP) vērtība šodien?
Reāllaika TXJP cena USD ir 20.69 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TXJP uz USD cena?
Pašreizējā TXJP uz USD cena ir $ 20.69. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DeFiGeek Community Japan tirgus maksimums?
TXJP tirgus maksimums ir $ 4.27M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TXJP apjoms apgrozībā?
TXJP apjoms apgrozībā ir 210.00K USD.
Kāda bija TXJP vēsturiski augstākā cena?
TXJP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 33.01 USD apmērā.
Kāda bija TXJP vēsturiski zemākā cena?
TXJP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 19.27 USD.
Kāds ir TXJP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TXJP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TXJP šogad kāps augstāk?
TXJP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TXJP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

