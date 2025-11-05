BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Defidash cena šodien ir 0.01200279 USD. Seko līdzi reāllaika DEFIDASH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEFIDASH cenas tendenci MEXC.Reāllaika Defidash cena šodien ir 0.01200279 USD. Seko līdzi reāllaika DEFIDASH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEFIDASH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DEFIDASH

DEFIDASH Cenas informācija

Kas ir DEFIDASH

DEFIDASH Oficiālā tīmekļa vietne

DEFIDASH Tokenomika

DEFIDASH Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Defidash logotips

Defidash Cena (DEFIDASH)

Nav sarakstā

1 DEFIDASH uz USD reāllaika cena:

$0.01200279
$0.01200279$0.01200279
-2.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Defidash (DEFIDASH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:42 (UTC+8)

Defidash (DEFIDASH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01200279
$ 0.01200279$ 0.01200279
24h zemākā
$ 0.01246911
$ 0.01246911$ 0.01246911
24h augstākā

$ 0.01200279
$ 0.01200279$ 0.01200279

$ 0.01246911
$ 0.01246911$ 0.01246911

$ 0.02970776
$ 0.02970776$ 0.02970776

$ 0.01200279
$ 0.01200279$ 0.01200279

--

-2.30%

-9.06%

-9.06%

Defidash (DEFIDASH) reāllaika cena ir $0.01200279. Pēdējo 24 stundu laikā DEFIDASH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01200279 līdz augstākajai $ 0.01246911, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DEFIDASH visu laiku augstākā cena ir $ 0.02970776, savukārt zemākā - $ 0.01200279.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DEFIDASH ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -2.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Defidash (DEFIDASH) tirgus informācija

$ 240.06K
$ 240.06K$ 240.06K

--
----

$ 240.06K
$ 240.06K$ 240.06K

20.00M
20.00M 20.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Pašreizējais Defidash tirgus maksimums ir $ 240.06K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DEFIDASH apjoms apgrozībā ir 20.00M ar kopējo apjomu 20000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 240.06K.

Defidash (DEFIDASH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Defidash uz USD bija $ -0.00028288003881341.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Defidash uz USD bija $ -0.0038565636.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Defidash uz USD bija $ -0.0034020731.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Defidash uz USD bija $ -0.008027722908139435.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00028288003881341-2.30%
30 dienas$ -0.0038565636-32.13%
60 dienas$ -0.0034020731-28.34%
90 dienas$ -0.008027722908139435-40.07%

Kas ir Defidash (DEFIDASH)?

Defidash Agent provides real time trading automation on X and Telegram. Additionally, Defidash provides real time market analytics utilizing over 40 AI data feeds. Defidash Agent is designed to learn from its environment and past actions, which means it can improve over time. This adaptation can lead to better trading outcomes and more efficient management of crypto assets. DeFiDash answers the call for an adaptive, insightful, and secure environment to monitor and manage digital assets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Defidash (DEFIDASH) resurss

Oficiālā interneta vietne

Defidash cenas prognoze (USD)

Kāda būs Defidash (DEFIDASH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Defidash (DEFIDASH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Defidash prognozes.

Apskati Defidash cenas prognozi!

DEFIDASH uz vietējām valūtām

Defidash (DEFIDASH) tokenomika

Defidash (DEFIDASH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DEFIDASH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Defidash (DEFIDASH)

Kāda ir Defidash (DEFIDASH) vērtība šodien?
Reāllaika DEFIDASH cena USD ir 0.01200279 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DEFIDASH uz USD cena?
Pašreizējā DEFIDASH uz USD cena ir $ 0.01200279. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Defidash tirgus maksimums?
DEFIDASH tirgus maksimums ir $ 240.06K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DEFIDASH apjoms apgrozībā?
DEFIDASH apjoms apgrozībā ir 20.00M USD.
Kāda bija DEFIDASH vēsturiski augstākā cena?
DEFIDASH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02970776 USD apmērā.
Kāda bija DEFIDASH vēsturiski zemākā cena?
DEFIDASH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01200279 USD.
Kāds ir DEFIDASH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DEFIDASH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DEFIDASH šogad kāps augstāk?
DEFIDASH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DEFIDASH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:42 (UTC+8)

Defidash (DEFIDASH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,341.73
$101,341.73$101,341.73

-1.78%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,288.00
$3,288.00$3,288.00

-6.25%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-3.91%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2107
$2.2107$2.2107

-3.12%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,341.73
$101,341.73$101,341.73

-1.78%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,288.00
$3,288.00$3,288.00

-6.25%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.16
$155.16$155.16

-3.91%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2107
$2.2107$2.2107

-3.12%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16277
$0.16277$0.16277

-0.70%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34220
$0.34220$0.34220

+2,130.76%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8976
$2.8976$2.8976

+1,831.73%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000152
$0.000000000152$0.000000000152

+76.74%