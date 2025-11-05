BiržaDEX+
Reāllaika DeFi Dollar cena šodien ir 1.001 USD. Seko līdzi reāllaika USDFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDFI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDFI

USDFI Cenas informācija

Kas ir USDFI

USDFI Oficiālā tīmekļa vietne

USDFI Tokenomika

USDFI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DeFi Dollar logotips

DeFi Dollar Cena (USDFI)

Nav sarakstā

1 USDFI uz USD reāllaika cena:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DeFi Dollar (USDFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:26 (UTC+8)

DeFi Dollar (USDFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.999124
$ 0.999124$ 0.999124
24h zemākā
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24h augstākā

$ 0.999124
$ 0.999124$ 0.999124

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826$ 0.982826

+0.08%

+0.01%

+0.02%

+0.02%

DeFi Dollar (USDFI) reāllaika cena ir $1.001. Pēdējo 24 stundu laikā USDFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.999124 līdz augstākajai $ 1.002, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDFI visu laiku augstākā cena ir $ 1.006, savukārt zemākā - $ 0.982826.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDFI ir mainījies par +0.08% pēdējā stundā, par +0.01% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DeFi Dollar (USDFI) tirgus informācija

$ 468.47K
$ 468.47K$ 468.47K

--
----

$ 468.47K
$ 468.47K$ 468.47K

468.05K
468.05K 468.05K

468,053.4356985484
468,053.4356985484 468,053.4356985484

Pašreizējais DeFi Dollar tirgus maksimums ir $ 468.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USDFI apjoms apgrozībā ir 468.05K ar kopējo apjomu 468053.4356985484. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 468.47K.

DeFi Dollar (USDFI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DeFi Dollar uz USD bija $ +0.00013823.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DeFi Dollar uz USD bija $ +0.0031921890.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DeFi Dollar uz USD bija $ +0.0044536492.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DeFi Dollar uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00013823+0.01%
30 dienas$ +0.0031921890+0.32%
60 dienas$ +0.0044536492+0.44%
90 dienas$ 0--

Kas ir DeFi Dollar (USDFI)?

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DeFi Dollar (USDFI) resurss

Oficiālā interneta vietne

DeFi Dollar cenas prognoze (USD)

Kāda būs DeFi Dollar (USDFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DeFi Dollar (USDFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DeFi Dollar prognozes.

Apskati DeFi Dollar cenas prognozi!

USDFI uz vietējām valūtām

DeFi Dollar (USDFI) tokenomika

DeFi Dollar (USDFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDFI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DeFi Dollar (USDFI)

Kāda ir DeFi Dollar (USDFI) vērtība šodien?
Reāllaika USDFI cena USD ir 1.001 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDFI uz USD cena?
Pašreizējā USDFI uz USD cena ir $ 1.001. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DeFi Dollar tirgus maksimums?
USDFI tirgus maksimums ir $ 468.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDFI apjoms apgrozībā?
USDFI apjoms apgrozībā ir 468.05K USD.
Kāda bija USDFI vēsturiski augstākā cena?
USDFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.006 USD apmērā.
Kāda bija USDFI vēsturiski zemākā cena?
USDFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.982826 USD.
Kāds ir USDFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDFI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USDFI šogad kāps augstāk?
USDFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:26 (UTC+8)

DeFi Dollar (USDFI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

