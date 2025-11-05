BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Defi Cattos cena šodien ir 0.00015408 USD. Seko līdzi reāllaika CATTOS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CATTOS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Defi Cattos cena šodien ir 0.00015408 USD. Seko līdzi reāllaika CATTOS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CATTOS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CATTOS

CATTOS Cenas informācija

Kas ir CATTOS

CATTOS Oficiālā tīmekļa vietne

CATTOS Tokenomika

CATTOS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Defi Cattos logotips

Defi Cattos Cena (CATTOS)

Nav sarakstā

1 CATTOS uz USD reāllaika cena:

$0.00015368
$0.00015368$0.00015368
-7.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Defi Cattos (CATTOS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:18 (UTC+8)

Defi Cattos (CATTOS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0001427
$ 0.0001427$ 0.0001427
24h zemākā
$ 0.0001693
$ 0.0001693$ 0.0001693
24h augstākā

$ 0.0001427
$ 0.0001427$ 0.0001427

$ 0.0001693
$ 0.0001693$ 0.0001693

$ 0.00216791
$ 0.00216791$ 0.00216791

$ 0.0001427
$ 0.0001427$ 0.0001427

+1.49%

-6.80%

-45.17%

-45.17%

Defi Cattos (CATTOS) reāllaika cena ir $0.00015408. Pēdējo 24 stundu laikā CATTOS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0001427 līdz augstākajai $ 0.0001693, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CATTOS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00216791, savukārt zemākā - $ 0.0001427.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CATTOS ir mainījies par +1.49% pēdējā stundā, par -6.80% pēdējo 24 stundu laikā un par -45.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Defi Cattos (CATTOS) tirgus informācija

$ 154.08K
$ 154.08K$ 154.08K

--
----

$ 154.08K
$ 154.08K$ 154.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Defi Cattos tirgus maksimums ir $ 154.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CATTOS apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 154.08K.

Defi Cattos (CATTOS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Defi Cattos uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Defi Cattos uz USD bija $ -0.0001008074.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Defi Cattos uz USD bija $ -0.0001239945.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Defi Cattos uz USD bija $ -0.0014513206087414358.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.80%
30 dienas$ -0.0001008074-65.42%
60 dienas$ -0.0001239945-80.47%
90 dienas$ -0.0014513206087414358-90.40%

Kas ir Defi Cattos (CATTOS)?

The first battle RPG on Aptos. Backed by Aptos

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Defi Cattos (CATTOS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Defi Cattos cenas prognoze (USD)

Kāda būs Defi Cattos (CATTOS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Defi Cattos (CATTOS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Defi Cattos prognozes.

Apskati Defi Cattos cenas prognozi!

CATTOS uz vietējām valūtām

Defi Cattos (CATTOS) tokenomika

Defi Cattos (CATTOS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CATTOS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Defi Cattos (CATTOS)

Kāda ir Defi Cattos (CATTOS) vērtība šodien?
Reāllaika CATTOS cena USD ir 0.00015408 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CATTOS uz USD cena?
Pašreizējā CATTOS uz USD cena ir $ 0.00015408. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Defi Cattos tirgus maksimums?
CATTOS tirgus maksimums ir $ 154.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CATTOS apjoms apgrozībā?
CATTOS apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija CATTOS vēsturiski augstākā cena?
CATTOS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00216791 USD apmērā.
Kāda bija CATTOS vēsturiski zemākā cena?
CATTOS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0001427 USD.
Kāds ir CATTOS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CATTOS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CATTOS šogad kāps augstāk?
CATTOS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CATTOS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:18 (UTC+8)

Defi Cattos (CATTOS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,250.00
$101,250.00$101,250.00

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,282.10
$3,282.10$3,282.10

-6.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.99
$154.99$154.99

-4.01%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2084
$2.2084$2.2084

-3.22%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,250.00
$101,250.00$101,250.00

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,282.10
$3,282.10$3,282.10

-6.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.99
$154.99$154.99

-4.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2084
$2.2084$2.2084

-3.22%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16254
$0.16254$0.16254

-0.84%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.30520
$0.30520$0.30520

+1,889.56%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.7797
$2.7797$2.7797

+1,753.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000154
$0.000000000154$0.000000000154

+79.06%