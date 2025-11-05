BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika DEF1 cena šodien ir 0.00001309 USD. Seko līdzi reāllaika DEF1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEF1 cenas tendenci MEXC.Reāllaika DEF1 cena šodien ir 0.00001309 USD. Seko līdzi reāllaika DEF1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEF1 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DEF1

DEF1 Cenas informācija

Kas ir DEF1

DEF1 Oficiālā tīmekļa vietne

DEF1 Tokenomika

DEF1 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DEF1 logotips

DEF1 Cena (DEF1)

Nav sarakstā

1 DEF1 uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DEF1 (DEF1) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:11 (UTC+8)

DEF1 (DEF1) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00075275
$ 0.00075275$ 0.00075275

$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091

--

--

+6.26%

+6.26%

DEF1 (DEF1) reāllaika cena ir $0.00001309. Pēdējo 24 stundu laikā DEF1 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DEF1 visu laiku augstākā cena ir $ 0.00075275, savukārt zemākā - $ 0.00001091.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DEF1 ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +6.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DEF1 (DEF1) tirgus informācija

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

--
----

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais DEF1 tirgus maksimums ir $ 13.09K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DEF1 apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.09K.

DEF1 (DEF1) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DEF1 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DEF1 uz USD bija $ -0.0000125008.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DEF1 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DEF1 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0000125008-95.49%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir DEF1 (DEF1)?

$DEF1 is the first token launched on XPAD, a decentralized Ethereum launchpad powered by bonding curves. Originally created as a test token to validate XPAD’s mechanism, DEF1 gained unexpected community traction. It has no pre-sale, no team allocation, and operates with zero mint functions. All tokens are distributed via bonding, ensuring fair access. XPAD redistributes generated fees to its ecosystem, supporting $XERS (staking rewards) and $KOKO (burns). The project promotes transparency, decentralization, and utility-based sustainability within DeFi.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DEF1 (DEF1) resurss

Oficiālā interneta vietne

DEF1 cenas prognoze (USD)

Kāda būs DEF1 (DEF1) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DEF1 (DEF1) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DEF1 prognozes.

Apskati DEF1 cenas prognozi!

DEF1 uz vietējām valūtām

DEF1 (DEF1) tokenomika

DEF1 (DEF1) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DEF1 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DEF1 (DEF1)

Kāda ir DEF1 (DEF1) vērtība šodien?
Reāllaika DEF1 cena USD ir 0.00001309 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DEF1 uz USD cena?
Pašreizējā DEF1 uz USD cena ir $ 0.00001309. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DEF1 tirgus maksimums?
DEF1 tirgus maksimums ir $ 13.09K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DEF1 apjoms apgrozībā?
DEF1 apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija DEF1 vēsturiski augstākā cena?
DEF1 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00075275 USD apmērā.
Kāda bija DEF1 vēsturiski zemākā cena?
DEF1 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001091 USD.
Kāds ir DEF1 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DEF1 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DEF1 šogad kāps augstāk?
DEF1 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DEF1 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:11 (UTC+8)

DEF1 (DEF1) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,250.00
$101,250.00$101,250.00

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,282.10
$3,282.10$3,282.10

-6.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.99
$154.99$154.99

-4.01%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2084
$2.2084$2.2084

-3.22%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,250.00
$101,250.00$101,250.00

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,282.10
$3,282.10$3,282.10

-6.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.99
$154.99$154.99

-4.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2084
$2.2084$2.2084

-3.22%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16254
$0.16254$0.16254

-0.84%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.30520
$0.30520$0.30520

+1,889.56%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.7797
$2.7797$2.7797

+1,753.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000154
$0.000000000154$0.000000000154

+79.06%