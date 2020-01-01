deerman (DEERMAN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par deerman (DEERMAN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
deerman (DEERMAN) informācija

deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok

with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer.

the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn

let's make this december an awesome one for popcorn !

join our telegram for good vibes, spreading the word !

https://www.deerman.fun/

deerman (DEERMAN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos deerman (DEERMAN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 13.64K
$ 13.64K
$ 13.64K$ 13.64K
Kopējais apjoms:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 13.64K
$ 13.64K
$ 13.64K$ 13.64K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00238264
$ 0.00238264$ 0.00238264
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

deerman (DEERMAN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

deerman (DEERMAN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEERMAN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEERMAN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEERMAN tokenomiku, uzzini DEERMAN tokena reāllaika cenu!

DEERMAN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEERMAN? Mūsu DEERMAN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.