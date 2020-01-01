DEER TOKEN (DEER) tokenomika
DEER TOKEN (DEER) informācija
Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future.
DEER TOKEN (DEER) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos DEER TOKEN (DEER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
DEER TOKEN (DEER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
DEER TOKEN (DEER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DEER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DEER tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DEER tokenomiku, uzzini DEER tokena reāllaika cenu!
DEER cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEER? Mūsu DEER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.