DeepOnion (ONION) tokenomika

DeepOnion (ONION) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DeepOnion (ONION), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

DeepOnion (ONION) informācija

"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017.

Features delivered by the DeepOnion team:

DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://deeponion.org

DeepOnion (ONION) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DeepOnion (ONION) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 270.54K
$ 270.54K$ 270.54K
Kopējais apjoms:
--
----
Apjoms apgrozībā:
$ 20.08M
$ 20.08M$ 20.08M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Visu laiku augstākā cena:
$ 20.2
$ 20.2$ 20.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00312193
$ 0.00312193$ 0.00312193
Pašreizējā cena:
$ 0.01346962
$ 0.01346962$ 0.01346962

DeepOnion (ONION) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DeepOnion (ONION) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ONION tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ONION tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ONION tokenomiku, uzzini ONION tokena reāllaika cenu!

ONION cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ONION? Mūsu ONION cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.