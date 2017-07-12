DeepOnion (ONION) tokenomika
DeepOnion (ONION) informācija
"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017.
Features delivered by the DeepOnion team:
DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"
DeepOnion (ONION) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos DeepOnion (ONION) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
DeepOnion (ONION) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
DeepOnion (ONION) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ONION tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ONION tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ONION tokenomiku, uzzini ONION tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.