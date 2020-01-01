Deep Worm (WORM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Deep Worm (WORM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Deep Worm (WORM) informācija

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain

With some caveats, this is Worm - immortal digital life

The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network

If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.deep-worm.com/

Deep Worm (WORM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Deep Worm (WORM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 159.27K
$ 159.27K
Kopējais apjoms:
$ 999.85M
$ 999.85M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.85M
$ 999.85M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 159.27K
$ 159.27K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.091742
$ 0.091742
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00015929
$ 0.00015929

Deep Worm (WORM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Deep Worm (WORM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WORM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WORM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WORM tokenomiku, uzzini WORM tokena reāllaika cenu!

WORM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WORM? Mūsu WORM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.