Dedium (DEDI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dedium (DEDI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Dedium (DEDI) informācija

Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing.

Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dedium.io/
Tehniskais dokuments:
https://dedium.io/whitepaper.pdf

Dedium (DEDI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dedium (DEDI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 794.37K
$ 794.37K
Kopējais apjoms:
$ 250.00M
$ 250.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 50.00M
$ 50.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.97M
$ 3.97M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.12706
$ 0.12706
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01502524
$ 0.01502524
Pašreizējā cena:
$ 0.01588331
$ 0.01588331

Dedium (DEDI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dedium (DEDI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DEDI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DEDI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DEDI tokenomiku, uzzini DEDI tokena reāllaika cenu!

DEDI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEDI? Mūsu DEDI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.