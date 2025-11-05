BiržaDEX+
Reāllaika Decentralized Retirement Account cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DRA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DRA cenas tendenci MEXC.

Decentralized Retirement Account logotips

Decentralized Retirement Account Cena (DRA)

Nav sarakstā

1 DRA uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Decentralized Retirement Account (DRA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:41:57 (UTC+8)

Decentralized Retirement Account (DRA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0054863
$ 0.0054863$ 0.0054863

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-7.32%

-20.91%

-20.91%

Decentralized Retirement Account (DRA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DRA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DRA visu laiku augstākā cena ir $ 0.0054863, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DRA ir mainījies par -0.40% pēdējā stundā, par -7.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Decentralized Retirement Account (DRA) tirgus informācija

$ 19.43K
$ 19.43K$ 19.43K

--
----

$ 19.43K
$ 19.43K$ 19.43K

999.44M
999.44M 999.44M

999,439,617.865528
999,439,617.865528 999,439,617.865528

Pašreizējais Decentralized Retirement Account tirgus maksimums ir $ 19.43K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DRA apjoms apgrozībā ir 999.44M ar kopējo apjomu 999439617.865528. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 19.43K.

Decentralized Retirement Account (DRA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Decentralized Retirement Account uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Decentralized Retirement Account uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Decentralized Retirement Account uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Decentralized Retirement Account uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.32%
30 dienas$ 0-44.37%
60 dienas$ 0-42.23%
90 dienas$ 0--

Kas ir Decentralized Retirement Account (DRA)?

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Decentralized Retirement Account (DRA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Decentralized Retirement Account cenas prognoze (USD)

Kāda būs Decentralized Retirement Account (DRA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Decentralized Retirement Account (DRA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Decentralized Retirement Account prognozes.

Apskati Decentralized Retirement Account cenas prognozi!

DRA uz vietējām valūtām

Decentralized Retirement Account (DRA) tokenomika

Decentralized Retirement Account (DRA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DRA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Decentralized Retirement Account (DRA)

Kāda ir Decentralized Retirement Account (DRA) vērtība šodien?
Reāllaika DRA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DRA uz USD cena?
Pašreizējā DRA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Decentralized Retirement Account tirgus maksimums?
DRA tirgus maksimums ir $ 19.43K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DRA apjoms apgrozībā?
DRA apjoms apgrozībā ir 999.44M USD.
Kāda bija DRA vēsturiski augstākā cena?
DRA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0054863 USD apmērā.
Kāda bija DRA vēsturiski zemākā cena?
DRA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DRA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DRA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DRA šogad kāps augstāk?
DRA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DRA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

