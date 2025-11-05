BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Decentralized Gaming Network cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DGN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DGN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Decentralized Gaming Network cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DGN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DGN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DGN

DGN Cenas informācija

Kas ir DGN

DGN Oficiālā tīmekļa vietne

DGN Tokenomika

DGN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Decentralized Gaming Network logotips

Decentralized Gaming Network Cena (DGN)

Nav sarakstā

1 DGN uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Decentralized Gaming Network (DGN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:41:50 (UTC+8)

Decentralized Gaming Network (DGN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00738296
$ 0.00738296$ 0.00738296

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-86.72%

-86.72%

Decentralized Gaming Network (DGN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DGN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DGN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00738296, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DGN ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -86.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Decentralized Gaming Network (DGN) tirgus informācija

$ 8.67K
$ 8.67K$ 8.67K

--
----

$ 8.67K
$ 8.67K$ 8.67K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Decentralized Gaming Network tirgus maksimums ir $ 8.67K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DGN apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.67K.

Decentralized Gaming Network (DGN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Decentralized Gaming Network uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Decentralized Gaming Network uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Decentralized Gaming Network uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Decentralized Gaming Network uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-95.96%
60 dienas$ 0-98.59%
90 dienas$ 0--

Kas ir Decentralized Gaming Network (DGN)?

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Decentralized Gaming Network (DGN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Decentralized Gaming Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Decentralized Gaming Network (DGN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Decentralized Gaming Network (DGN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Decentralized Gaming Network prognozes.

Apskati Decentralized Gaming Network cenas prognozi!

DGN uz vietējām valūtām

Decentralized Gaming Network (DGN) tokenomika

Decentralized Gaming Network (DGN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DGN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Decentralized Gaming Network (DGN)

Kāda ir Decentralized Gaming Network (DGN) vērtība šodien?
Reāllaika DGN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DGN uz USD cena?
Pašreizējā DGN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Decentralized Gaming Network tirgus maksimums?
DGN tirgus maksimums ir $ 8.67K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DGN apjoms apgrozībā?
DGN apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija DGN vēsturiski augstākā cena?
DGN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00738296 USD apmērā.
Kāda bija DGN vēsturiski zemākā cena?
DGN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DGN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DGN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DGN šogad kāps augstāk?
DGN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DGN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:41:50 (UTC+8)

Decentralized Gaming Network (DGN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,241.79
$101,241.79$101,241.79

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,277.40
$3,277.40$3,277.40

-6.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.83
$154.83$154.83

-4.11%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2075
$2.2075$2.2075

-3.26%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,241.79
$101,241.79$101,241.79

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,277.40
$3,277.40$3,277.40

-6.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.83
$154.83$154.83

-4.11%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2075
$2.2075$2.2075

-3.26%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16243
$0.16243$0.16243

-0.91%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.31650
$0.31650$0.31650

+1,963.23%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.7304
$2.7304$2.7304

+1,720.26%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000154
$0.000000000154$0.000000000154

+79.06%