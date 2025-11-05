BiržaDEX+
Reāllaika Decentral Mining Protocol cena šodien ir 0.000018 USD. Seko līdzi reāllaika DMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DMP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Decentral Mining Protocol cena šodien ir 0.000018 USD. Seko līdzi reāllaika DMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DMP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DMP

DMP Cenas informācija

Kas ir DMP

DMP Oficiālā tīmekļa vietne

DMP Tokenomika

DMP Cenas prognoze

Decentral Mining Protocol logotips

Decentral Mining Protocol Cena (DMP)

Nav sarakstā

1 DMP uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Decentral Mining Protocol (DMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:54:28 (UTC+8)

Decentral Mining Protocol (DMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156132
$ 0.00156132$ 0.00156132

$ 0.00001624
$ 0.00001624$ 0.00001624

--

--

-0.14%

-0.14%

Decentral Mining Protocol (DMP) reāllaika cena ir $0.000018. Pēdējo 24 stundu laikā DMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DMP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00156132, savukārt zemākā - $ 0.00001624.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DMP ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -0.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Decentral Mining Protocol (DMP) tirgus informācija

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

--
----

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Decentral Mining Protocol tirgus maksimums ir $ 18.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DMP apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 18.00K.

Decentral Mining Protocol (DMP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Decentral Mining Protocol uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Decentral Mining Protocol uz USD bija $ -0.0000015457.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Decentral Mining Protocol uz USD bija $ -0.0000015617.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Decentral Mining Protocol uz USD bija $ -0.00018279315578381258.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0000015457-8.58%
60 dienas$ -0.0000015617-8.67%
90 dienas$ -0.00018279315578381258-91.03%

Kas ir Decentral Mining Protocol (DMP)?

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Decentral Mining Protocol (DMP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Decentral Mining Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Decentral Mining Protocol (DMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Decentral Mining Protocol (DMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Decentral Mining Protocol prognozes.

Apskati Decentral Mining Protocol cenas prognozi!

DMP uz vietējām valūtām

Decentral Mining Protocol (DMP) tokenomika

Decentral Mining Protocol (DMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DMP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Decentral Mining Protocol (DMP)

Kāda ir Decentral Mining Protocol (DMP) vērtība šodien?
Reāllaika DMP cena USD ir 0.000018 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DMP uz USD cena?
Pašreizējā DMP uz USD cena ir $ 0.000018. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Decentral Mining Protocol tirgus maksimums?
DMP tirgus maksimums ir $ 18.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DMP apjoms apgrozībā?
DMP apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija DMP vēsturiski augstākā cena?
DMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00156132 USD apmērā.
Kāda bija DMP vēsturiski zemākā cena?
DMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001624 USD.
Kāds ir DMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DMP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DMP šogad kāps augstāk?
DMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:54:28 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

