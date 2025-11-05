Dawn Cena (DAWN)
--
--
-21.88%
-21.88%
Dawn (DAWN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DAWN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DAWN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā DAWN ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -21.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Dawn tirgus maksimums ir $ 5.09K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DAWN apjoms apgrozībā ir 970.77M ar kopējo apjomu 999539313.094893. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.25K.
Šodien cenas izmaiņas Dawn uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Dawn uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Dawn uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Dawn uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|--
|30 dienas
|$ 0
|-54.40%
|60 dienas
|$ 0
|--
|90 dienas
|$ 0
|--
Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.
At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.
When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).
Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.
The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.
In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs Dawn (DAWN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dawn (DAWN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dawn prognozes.
Apskati Dawn cenas prognozi!
Dawn (DAWN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DAWN tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
