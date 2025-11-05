BiržaDEX+
Reāllaika Dawn cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DAWN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DAWN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DAWN

DAWN Cenas informācija

Kas ir DAWN

DAWN Tehniskais dokuments

DAWN Oficiālā tīmekļa vietne

DAWN Tokenomika

DAWN Cenas prognoze

Dawn (DAWN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DAWN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DAWN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DAWN ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -21.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dawn (DAWN) tirgus informācija

Pašreizējais Dawn tirgus maksimums ir $ 5.09K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DAWN apjoms apgrozībā ir 970.77M ar kopējo apjomu 999539313.094893. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.25K.

Dawn (DAWN) cenas vēsture USD

Kas ir Dawn (DAWN)?

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

Dawn (DAWN) tokenomika

Dawn (DAWN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DAWN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Dawn (DAWN)

Kāda ir Dawn (DAWN) vērtība šodien?
Reāllaika DAWN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DAWN uz USD cena?
Pašreizējā DAWN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dawn tirgus maksimums?
DAWN tirgus maksimums ir $ 5.09K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DAWN apjoms apgrozībā?
DAWN apjoms apgrozībā ir 970.77M USD.
Kāda bija DAWN vēsturiski augstākā cena?
DAWN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija DAWN vēsturiski zemākā cena?
DAWN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DAWN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DAWN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DAWN šogad kāps augstāk?
DAWN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DAWN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:54:21 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

