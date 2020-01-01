Data Lake (LAKE) tokenomika

Data Lake (LAKE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Data Lake (LAKE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Data Lake (LAKE) informācija

Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data.

Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://data-lake.co
Tehniskais dokuments:
https://data-lake.co/whitepaper

Data Lake (LAKE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Data Lake (LAKE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.42M
Kopējais apjoms:
$ 2.50B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.58B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.25M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04781821
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00090142
Data Lake (LAKE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Data Lake (LAKE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LAKE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LAKE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LAKE tokenomiku, uzzini LAKE tokena reāllaika cenu!

LAKE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LAKE? Mūsu LAKE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.