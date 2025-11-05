BiržaDEX+
Reāllaika DarkAni Grok Companion cena šodien ir 0.00000546 USD. Seko līdzi reāllaika DARKANI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DARKANI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DARKANI

DARKANI Cenas informācija

Kas ir DARKANI

DARKANI Oficiālā tīmekļa vietne

DARKANI Tokenomika

DARKANI Cenas prognoze

DarkAni Grok Companion logotips

DarkAni Grok Companion Cena (DARKANI)

Nav sarakstā

1 DARKANI uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DarkAni Grok Companion (DARKANI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:54:06 (UTC+8)

DarkAni Grok Companion (DARKANI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005604
$ 0.00005604$ 0.00005604

$ 0.00000507
$ 0.00000507$ 0.00000507

--

--

-9.21%

-9.21%

DarkAni Grok Companion (DARKANI) reāllaika cena ir $0.00000546. Pēdējo 24 stundu laikā DARKANI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DARKANI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00005604, savukārt zemākā - $ 0.00000507.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DARKANI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -9.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DarkAni Grok Companion (DARKANI) tirgus informācija

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

--
----

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

999.36M
999.36M 999.36M

999,358,856.767108
999,358,856.767108 999,358,856.767108

Pašreizējais DarkAni Grok Companion tirgus maksimums ir $ 5.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DARKANI apjoms apgrozībā ir 999.36M ar kopējo apjomu 999358856.767108. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.46K.

DarkAni Grok Companion (DARKANI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DarkAni Grok Companion uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DarkAni Grok Companion uz USD bija $ -0.0000010433.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DarkAni Grok Companion uz USD bija $ -0.0000027899.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DarkAni Grok Companion uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0000010433-19.10%
60 dienas$ -0.0000027899-51.09%
90 dienas$ 0--

Kas ir DarkAni Grok Companion (DARKANI)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DarkAni Grok Companion (DARKANI) resurss

Oficiālā interneta vietne

DarkAni Grok Companion cenas prognoze (USD)

Kāda būs DarkAni Grok Companion (DARKANI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DarkAni Grok Companion (DARKANI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DarkAni Grok Companion prognozes.

Apskati DarkAni Grok Companion cenas prognozi!

DARKANI uz vietējām valūtām

DarkAni Grok Companion (DARKANI) tokenomika

DarkAni Grok Companion (DARKANI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DARKANI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Kāda ir DarkAni Grok Companion (DARKANI) vērtība šodien?
Reāllaika DARKANI cena USD ir 0.00000546 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DARKANI uz USD cena?
Pašreizējā DARKANI uz USD cena ir $ 0.00000546. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DarkAni Grok Companion tirgus maksimums?
DARKANI tirgus maksimums ir $ 5.46K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DARKANI apjoms apgrozībā?
DARKANI apjoms apgrozībā ir 999.36M USD.
Kāda bija DARKANI vēsturiski augstākā cena?
DARKANI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00005604 USD apmērā.
Kāda bija DARKANI vēsturiski zemākā cena?
DARKANI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000507 USD.
Kāds ir DARKANI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DARKANI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DARKANI šogad kāps augstāk?
DARKANI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DARKANI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:54:06 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

