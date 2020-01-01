DapyAI ($DAPY) tokenomika

DapyAI ($DAPY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DapyAI ($DAPY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

DapyAI ($DAPY) informācija

DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy’s wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dapyai.com/

DapyAI ($DAPY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DapyAI ($DAPY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 80.82K
$ 80.82K$ 80.82K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 80.82K
$ 80.82K$ 80.82K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00245948
$ 0.00245948$ 0.00245948
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00007763
$ 0.00007763$ 0.00007763
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

DapyAI ($DAPY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DapyAI ($DAPY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $DAPY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $DAPY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $DAPY tokenomiku, uzzini $DAPY tokena reāllaika cenu!

$DAPY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $DAPY? Mūsu $DAPY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.