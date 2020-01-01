DapyAI ($DAPY) tokenomika
DapyAI ($DAPY) informācija
DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy’s wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction.
DapyAI ($DAPY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos DapyAI ($DAPY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
DapyAI ($DAPY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
DapyAI ($DAPY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $DAPY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $DAPY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $DAPY tokenomiku, uzzini $DAPY tokena reāllaika cenu!
$DAPY cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $DAPY? Mūsu $DAPY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.