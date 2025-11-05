BiržaDEX+
Reāllaika Daku V2 cena šodien ir 0.107934 USD. Seko līdzi reāllaika DAKU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DAKU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DAKU

DAKU Cenas informācija

Kas ir DAKU

DAKU Oficiālā tīmekļa vietne

DAKU Tokenomika

DAKU Cenas prognoze

Daku V2 Cena (DAKU)

1 DAKU uz USD reāllaika cena:

$0.107934
$0.107934$0.107934
-7.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Daku V2 (DAKU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:27:11 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.103648
$ 0.103648$ 0.103648
24h zemākā
$ 0.118238
$ 0.118238$ 0.118238
24h augstākā

$ 0.103648
$ 0.103648$ 0.103648

$ 0.118238
$ 0.118238$ 0.118238

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

+2.34%

-6.48%

-12.36%

-12.36%

Daku V2 (DAKU) reāllaika cena ir $0.107934. Pēdējo 24 stundu laikā DAKU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.103648 līdz augstākajai $ 0.118238, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DAKU visu laiku augstākā cena ir $ 0.152985, savukārt zemākā - $ 0.02737318.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DAKU ir mainījies par +2.34% pēdējā stundā, par -6.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Daku V2 (DAKU) tirgus informācija

$ 64.76M
$ 64.76M$ 64.76M

--
----

$ 64.76M
$ 64.76M$ 64.76M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,750.615455
599,999,750.615455 599,999,750.615455

Pašreizējais Daku V2 tirgus maksimums ir $ 64.76M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DAKU apjoms apgrozībā ir 600.00M ar kopējo apjomu 599999750.615455. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 64.76M.

Daku V2 (DAKU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Daku V2 uz USD bija $ -0.0074799642707268.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Daku V2 uz USD bija $ -0.0286660183.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Daku V2 uz USD bija $ +0.0023977861.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Daku V2 uz USD bija $ +0.05990308653929491.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0074799642707268-6.48%
30 dienas$ -0.0286660183-26.55%
60 dienas$ +0.0023977861+2.22%
90 dienas$ +0.05990308653929491+124.72%

Kas ir Daku V2 (DAKU)?

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Daku V2 (DAKU) resurss

Daku V2 cenas prognoze (USD)

Kāda būs Daku V2 (DAKU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Daku V2 (DAKU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Daku V2 prognozes.

Apskati Daku V2 cenas prognozi!

DAKU uz vietējām valūtām

Daku V2 (DAKU) tokenomika

Daku V2 (DAKU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DAKU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Daku V2 (DAKU)

Kāda ir Daku V2 (DAKU) vērtība šodien?
Reāllaika DAKU cena USD ir 0.107934 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DAKU uz USD cena?
Pašreizējā DAKU uz USD cena ir $ 0.107934. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Daku V2 tirgus maksimums?
DAKU tirgus maksimums ir $ 64.76M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DAKU apjoms apgrozībā?
DAKU apjoms apgrozībā ir 600.00M USD.
Kāda bija DAKU vēsturiski augstākā cena?
DAKU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.152985 USD apmērā.
Kāda bija DAKU vēsturiski zemākā cena?
DAKU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02737318 USD.
Kāds ir DAKU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DAKU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DAKU šogad kāps augstāk?
DAKU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DAKU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:27:11 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

