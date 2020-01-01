Daige (DAIGE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Daige (DAIGE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Daige (DAIGE) informācija

Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.daige.ai

Daige (DAIGE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Daige (DAIGE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 152.77K
Kopējais apjoms:
$ 999.88M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.88M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 152.77K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03381155
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00009625
Pašreizējā cena:
$ 0.00015212
Daige (DAIGE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Daige (DAIGE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DAIGE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DAIGE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DAIGE tokenomiku, uzzini DAIGE tokena reāllaika cenu!

DAIGE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DAIGE? Mūsu DAIGE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.