BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika DAIFUKU cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DAIFUKU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DAIFUKU cenas tendenci MEXC.Reāllaika DAIFUKU cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DAIFUKU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DAIFUKU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DAIFUKU

DAIFUKU Cenas informācija

Kas ir DAIFUKU

DAIFUKU Oficiālā tīmekļa vietne

DAIFUKU Tokenomika

DAIFUKU Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DAIFUKU logotips

DAIFUKU Cena (DAIFUKU)

Nav sarakstā

1 DAIFUKU uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DAIFUKU (DAIFUKU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:53:56 (UTC+8)

DAIFUKU (DAIFUKU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

-6.12%

-34.13%

-34.13%

DAIFUKU (DAIFUKU) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DAIFUKU tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DAIFUKU visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DAIFUKU ir mainījies par +1.11% pēdējā stundā, par -6.12% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DAIFUKU (DAIFUKU) tirgus informācija

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

--
----

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

911.03M
911.03M 911.03M

911,025,121.3007833
911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

Pašreizējais DAIFUKU tirgus maksimums ir $ 9.13K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DAIFUKU apjoms apgrozībā ir 911.03M ar kopējo apjomu 911025121.3007833. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.13K.

DAIFUKU (DAIFUKU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DAIFUKU uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DAIFUKU uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DAIFUKU uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DAIFUKU uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.12%
30 dienas$ 0-65.31%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir DAIFUKU (DAIFUKU)?

Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DAIFUKU (DAIFUKU) resurss

Oficiālā interneta vietne

DAIFUKU cenas prognoze (USD)

Kāda būs DAIFUKU (DAIFUKU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DAIFUKU (DAIFUKU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DAIFUKU prognozes.

Apskati DAIFUKU cenas prognozi!

DAIFUKU uz vietējām valūtām

DAIFUKU (DAIFUKU) tokenomika

DAIFUKU (DAIFUKU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DAIFUKU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DAIFUKU (DAIFUKU)

Kāda ir DAIFUKU (DAIFUKU) vērtība šodien?
Reāllaika DAIFUKU cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DAIFUKU uz USD cena?
Pašreizējā DAIFUKU uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DAIFUKU tirgus maksimums?
DAIFUKU tirgus maksimums ir $ 9.13K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DAIFUKU apjoms apgrozībā?
DAIFUKU apjoms apgrozībā ir 911.03M USD.
Kāda bija DAIFUKU vēsturiski augstākā cena?
DAIFUKU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija DAIFUKU vēsturiski zemākā cena?
DAIFUKU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DAIFUKU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DAIFUKU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DAIFUKU šogad kāps augstāk?
DAIFUKU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DAIFUKU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:53:56 (UTC+8)

DAIFUKU (DAIFUKU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,158.51
$102,158.51$102,158.51

-0.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,340.65
$3,340.65$3,340.65

-4.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

-2.68%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2448
$2.2448$2.2448

-1.63%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,158.51
$102,158.51$102,158.51

-0.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,340.65
$3,340.65$3,340.65

-4.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

-2.68%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2448
$2.2448$2.2448

-1.63%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16473
$0.16473$0.16473

+0.48%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.27770
$0.27770$0.27770

+1,710.29%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7859
$1.7859$1.7859

+1,090.60%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000189
$0.000000000189$0.000000000189

+119.76%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661

+61.21%