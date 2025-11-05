BiržaDEX+
Reāllaika Dagknight Dog cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DOGK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGK cenas tendenci MEXC.

Dagknight Dog (DOGK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:41:07 (UTC+8)

Dagknight Dog (DOGK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00259503
$ 0.00259503$ 0.00259503

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-4.17%

-37.21%

-37.21%

Dagknight Dog (DOGK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DOGK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOGK visu laiku augstākā cena ir $ 0.00259503, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOGK ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par -4.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -37.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dagknight Dog (DOGK) tirgus informācija

$ 104.33K
$ 104.33K$ 104.33K

--
----

$ 104.33K
$ 104.33K$ 104.33K

2.27B
2.27B 2.27B

2,267,821,956.0
2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Pašreizējais Dagknight Dog tirgus maksimums ir $ 104.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOGK apjoms apgrozībā ir 2.27B ar kopējo apjomu 2267821956.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 104.33K.

Dagknight Dog (DOGK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Dagknight Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Dagknight Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Dagknight Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Dagknight Dog uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.17%
30 dienas$ 0-62.86%
60 dienas$ 0-69.38%
90 dienas$ 0--

Kas ir Dagknight Dog (DOGK)?

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Dagknight Dog (DOGK) resurss

Oficiālā interneta vietne

Dagknight Dog cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dagknight Dog (DOGK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dagknight Dog (DOGK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dagknight Dog prognozes.

Apskati Dagknight Dog cenas prognozi!

DOGK uz vietējām valūtām

Dagknight Dog (DOGK) tokenomika

Dagknight Dog (DOGK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOGK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Dagknight Dog (DOGK)

Kāda ir Dagknight Dog (DOGK) vērtība šodien?
Reāllaika DOGK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOGK uz USD cena?
Pašreizējā DOGK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dagknight Dog tirgus maksimums?
DOGK tirgus maksimums ir $ 104.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOGK apjoms apgrozībā?
DOGK apjoms apgrozībā ir 2.27B USD.
Kāda bija DOGK vēsturiski augstākā cena?
DOGK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00259503 USD apmērā.
Kāda bija DOGK vēsturiski zemākā cena?
DOGK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DOGK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOGK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOGK šogad kāps augstāk?
DOGK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOGK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:41:07 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

