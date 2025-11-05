BiržaDEX+
Reāllaika DADI Insight Token cena šodien ir 13.98 USD. Seko līdzi reāllaika DIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DIT

DIT Cenas informācija

Kas ir DIT

DIT Tehniskais dokuments

DIT Oficiālā tīmekļa vietne

DIT Tokenomika

DIT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DADI Insight Token logotips

DADI Insight Token Cena (DIT)

Nav sarakstā

1 DIT uz USD reāllaika cena:

$13.98
$13.98$13.98
+2.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DADI Insight Token (DIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:27:03 (UTC+8)

DADI Insight Token (DIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 13.24
$ 13.24$ 13.24
24h zemākā
$ 14.73
$ 14.73$ 14.73
24h augstākā

$ 13.24
$ 13.24$ 13.24

$ 14.73
$ 14.73$ 14.73

$ 19.08
$ 19.08$ 19.08

$ 7.47
$ 7.47$ 7.47

+2.34%

+1.84%

+6.21%

+6.21%

DADI Insight Token (DIT) reāllaika cena ir $13.98. Pēdējo 24 stundu laikā DIT tika tirgots robežās no zemākās $ 13.24 līdz augstākajai $ 14.73, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DIT visu laiku augstākā cena ir $ 19.08, savukārt zemākā - $ 7.47.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DIT ir mainījies par +2.34% pēdējā stundā, par +1.84% pēdējo 24 stundu laikā un par +6.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DADI Insight Token (DIT) tirgus informācija

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

--
----

$ 20.76M
$ 20.76M$ 20.76M

551.28K
551.28K 551.28K

1,500,000.0
1,500,000.0 1,500,000.0

Pašreizējais DADI Insight Token tirgus maksimums ir $ 7.63M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DIT apjoms apgrozībā ir 551.28K ar kopējo apjomu 1500000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.76M.

DADI Insight Token (DIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DADI Insight Token uz USD bija $ +0.25316.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DADI Insight Token uz USD bija $ +5.1461582280.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DADI Insight Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DADI Insight Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.25316+1.84%
30 dienas$ +5.1461582280+36.81%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir DADI Insight Token (DIT)?

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DADI Insight Token (DIT) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

DADI Insight Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs DADI Insight Token (DIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DADI Insight Token (DIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DADI Insight Token prognozes.

Apskati DADI Insight Token cenas prognozi!

DIT uz vietējām valūtām

DADI Insight Token (DIT) tokenomika

DADI Insight Token (DIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DADI Insight Token (DIT)

Kāda ir DADI Insight Token (DIT) vērtība šodien?
Reāllaika DIT cena USD ir 13.98 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DIT uz USD cena?
Pašreizējā DIT uz USD cena ir $ 13.98. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DADI Insight Token tirgus maksimums?
DIT tirgus maksimums ir $ 7.63M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DIT apjoms apgrozībā?
DIT apjoms apgrozībā ir 551.28K USD.
Kāda bija DIT vēsturiski augstākā cena?
DIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 19.08 USD apmērā.
Kāda bija DIT vēsturiski zemākā cena?
DIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 7.47 USD.
Kāds ir DIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DIT šogad kāps augstāk?
DIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
DADI Insight Token (DIT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

