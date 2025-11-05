BiržaDEX+
Reāllaika DACHU THE CHEF cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DACHU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DACHU cenas tendenci MEXC.Reāllaika DACHU THE CHEF cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DACHU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DACHU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DACHU

DACHU Cenas informācija

Kas ir DACHU

DACHU Oficiālā tīmekļa vietne

DACHU Tokenomika

DACHU Cenas prognoze

DACHU THE CHEF logotips

DACHU THE CHEF Cena (DACHU)

Nav sarakstā

1 DACHU uz USD reāllaika cena:

$0.00031571
$0.00031571$0.00031571
-13.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DACHU THE CHEF (DACHU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:53 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-13.35%

-36.65%

-36.65%

DACHU THE CHEF (DACHU) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DACHU tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DACHU visu laiku augstākā cena ir $ 0.0029699, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DACHU ir mainījies par +0.67% pēdējā stundā, par -13.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DACHU THE CHEF (DACHU) tirgus informācija

$ 301.50K
$ 301.50K$ 301.50K

--
----

$ 301.50K
$ 301.50K$ 301.50K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Pašreizējais DACHU THE CHEF tirgus maksimums ir $ 301.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DACHU apjoms apgrozībā ir 955.00M ar kopējo apjomu 954998997.0736979. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 301.50K.

DACHU THE CHEF (DACHU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DACHU THE CHEF uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DACHU THE CHEF uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DACHU THE CHEF uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DACHU THE CHEF uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.35%
30 dienas$ 0-71.48%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir DACHU THE CHEF (DACHU)?

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DACHU THE CHEF (DACHU) resurss

Oficiālā interneta vietne

DACHU THE CHEF cenas prognoze (USD)

Kāda būs DACHU THE CHEF (DACHU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DACHU THE CHEF (DACHU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DACHU THE CHEF prognozes.

Apskati DACHU THE CHEF cenas prognozi!

DACHU uz vietējām valūtām

DACHU THE CHEF (DACHU) tokenomika

DACHU THE CHEF (DACHU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DACHU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DACHU THE CHEF (DACHU)

Kāda ir DACHU THE CHEF (DACHU) vērtība šodien?
Reāllaika DACHU cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DACHU uz USD cena?
Pašreizējā DACHU uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DACHU THE CHEF tirgus maksimums?
DACHU tirgus maksimums ir $ 301.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DACHU apjoms apgrozībā?
DACHU apjoms apgrozībā ir 955.00M USD.
Kāda bija DACHU vēsturiski augstākā cena?
DACHU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0029699 USD apmērā.
Kāda bija DACHU vēsturiski zemākā cena?
DACHU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DACHU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DACHU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DACHU šogad kāps augstāk?
DACHU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DACHU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:53 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

