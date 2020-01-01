Daboo (DABOO) tokenomika

Daboo (DABOO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Daboo (DABOO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Daboo (DABOO) informācija

To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.daboo.org/

Daboo (DABOO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Daboo (DABOO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 639.96K
$ 639.96K
Kopējais apjoms:
$ 978.42M
$ 978.42M
Apjoms apgrozībā:
$ 978.42M
$ 978.42M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 639.96K
$ 639.96K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00217015
$ 0.00217015
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00065407
$ 0.00065407

Daboo (DABOO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Daboo (DABOO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DABOO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DABOO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DABOO tokenomiku, uzzini DABOO tokena reāllaika cenu!

DABOO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DABOO? Mūsu DABOO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.