To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins!
Lasi svarīgākos Daboo (DABOO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Daboo (DABOO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DABOO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DABOO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DABOO tokenomiku, uzzini DABOO tokena reāllaika cenu!
