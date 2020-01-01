CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomika
CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility.
CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CZ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CZ tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CZ tokenomiku, uzzini CZ tokena reāllaika cenu!
CZ cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CZ? Mūsu CZ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
