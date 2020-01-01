Cybertrader AI (CYB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cybertrader AI (CYB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Cybertrader AI (CYB) informācija

CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation.

Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://cybertrader.bot/
Tehniskais dokuments:
https://cybertrader.bot/docs

Cybertrader AI (CYB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cybertrader AI (CYB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.89K
$ 22.89K
Kopējais apjoms:
$ 962.43M
$ 962.43M
Apjoms apgrozībā:
$ 962.43M
$ 962.43M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.89K
$ 22.89K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00127982
$ 0.00127982
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Cybertrader AI (CYB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cybertrader AI (CYB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CYB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CYB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CYB tokenomiku, uzzini CYB tokena reāllaika cenu!

CYB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CYB? Mūsu CYB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.