CVI (GOVI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CVI (GOVI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

CVI (GOVI) informācija

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market.

Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum.

The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility.

The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/

Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations.

CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network.

The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://cvi.finance/

CVI (GOVI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CVI (GOVI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 283.56K
$ 283.56K$ 283.56K
Kopējais apjoms:
$ 32.00M
$ 32.00M$ 32.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 15.44M
$ 15.44M$ 15.44M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 587.70K
$ 587.70K$ 587.70K
Visu laiku augstākā cena:
$ 7.67
$ 7.67$ 7.67
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00866391
$ 0.00866391$ 0.00866391
Pašreizējā cena:
$ 0.01832937
$ 0.01832937$ 0.01832937

CVI (GOVI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CVI (GOVI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GOVI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GOVI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GOVI tokenomiku, uzzini GOVI tokena reāllaika cenu!

GOVI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GOVI? Mūsu GOVI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.