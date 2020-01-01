CVI (GOVI) tokenomika
CVI (GOVI) informācija
CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market.
Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum.
The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility.
The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/
Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations.
CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network.
The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.
CVI (GOVI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CVI (GOVI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CVI (GOVI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CVI (GOVI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GOVI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GOVI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GOVI tokenomiku, uzzini GOVI tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.