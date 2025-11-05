BiržaDEX+
Reāllaika CV3 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CV3AI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CV3AI cenas tendenci MEXC.Reāllaika CV3 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CV3AI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CV3AI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CV3AI

CV3AI Cenas informācija

Kas ir CV3AI

CV3AI Tehniskais dokuments

CV3AI Oficiālā tīmekļa vietne

CV3AI Tokenomika

CV3AI Cenas prognoze

CV3 logotips

CV3 Cena (CV3AI)

Nav sarakstā

1 CV3AI uz USD reāllaika cena:

$0.00013332
$0.00013332$0.00013332
-24.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
CV3 (CV3AI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:35 (UTC+8)

CV3 (CV3AI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.01%

-24.90%

-25.92%

-25.92%

CV3 (CV3AI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CV3AI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CV3AI visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CV3AI ir mainījies par -2.01% pēdējā stundā, par -24.90% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.92% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CV3 (CV3AI) tirgus informācija

$ 131.91K
$ 131.91K$ 131.91K

--
----

$ 131.91K
$ 131.91K$ 131.91K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Pašreizējais CV3 tirgus maksimums ir $ 131.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CV3AI apjoms apgrozībā ir 990.00M ar kopējo apjomu 990000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 131.91K.

CV3 (CV3AI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas CV3 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CV3 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CV3 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CV3 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-24.90%
30 dienas$ 0-27.54%
60 dienas$ 0-49.71%
90 dienas$ 0--

Kas ir CV3 (CV3AI)?

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū.

CV3 cenas prognoze (USD)

Kāda būs CV3 (CV3AI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CV3 (CV3AI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CV3 prognozes.

Apskati CV3 cenas prognozi!

CV3AI uz vietējām valūtām

CV3 (CV3AI) tokenomika

CV3 (CV3AI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CV3AI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par CV3 (CV3AI)

Kāda ir CV3 (CV3AI) vērtība šodien?
Reāllaika CV3AI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CV3AI uz USD cena?
Pašreizējā CV3AI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CV3 tirgus maksimums?
CV3AI tirgus maksimums ir $ 131.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CV3AI apjoms apgrozībā?
CV3AI apjoms apgrozībā ir 990.00M USD.
Kāda bija CV3AI vēsturiski augstākā cena?
CV3AI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija CV3AI vēsturiski zemākā cena?
CV3AI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CV3AI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CV3AI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CV3AI šogad kāps augstāk?
CV3AI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CV3AI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:35 (UTC+8)

