CryptoUnity (CUT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CryptoUnity (CUT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

CryptoUnity (CUT) informācija

CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go.

CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey.

With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds.

By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://cryptounity.org
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc

CryptoUnity (CUT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CryptoUnity (CUT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 100.37K
Kopējais apjoms:
$ 988.83M
Apjoms apgrozībā:
$ 318.31M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 311.80K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01388805
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00031532
CryptoUnity (CUT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CryptoUnity (CUT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CUT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CUT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CUT tokenomiku, uzzini CUT tokena reāllaika cenu!

CUT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CUT? Mūsu CUT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

