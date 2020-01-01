CryptoUnity (CUT) tokenomika
CryptoUnity (CUT) informācija
CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go.
CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey.
With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds.
By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.
CryptoUnity (CUT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CryptoUnity (CUT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CryptoUnity (CUT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CryptoUnity (CUT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CUT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CUT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CUT tokenomiku, uzzini CUT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.