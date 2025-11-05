BiržaDEX+
Reāllaika CryptoLoots cena šodien ir 0.00011716 USD. Seko līdzi reāllaika CLOOTS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CLOOTS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CLOOTS

CLOOTS Cenas informācija

Kas ir CLOOTS

CLOOTS Oficiālā tīmekļa vietne

CLOOTS Tokenomika

CLOOTS Cenas prognoze

CryptoLoots logotips

CryptoLoots Cena (CLOOTS)

Nav sarakstā

1 CLOOTS uz USD reāllaika cena:

$0.00011541
$0.00011541
+12.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
CryptoLoots (CLOOTS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:18 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000998
$ 0.0000998
24h zemākā
$ 0.00011875
$ 0.00011875
24h augstākā

$ 0.0000998
$ 0.0000998

$ 0.00011875
$ 0.00011875

$ 0.00211204
$ 0.00211204

$ 0.00002913
$ 0.00002913

+0.18%

+14.26%

-14.48%

-14.48%

CryptoLoots (CLOOTS) reāllaika cena ir $0.00011716. Pēdējo 24 stundu laikā CLOOTS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000998 līdz augstākajai $ 0.00011875, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CLOOTS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00211204, savukārt zemākā - $ 0.00002913.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CLOOTS ir mainījies par +0.18% pēdējā stundā, par +14.26% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CryptoLoots (CLOOTS) tirgus informācija

$ 115.66K
$ 115.66K

--
--

$ 115.66K
$ 115.66K

985.21M
985.21M

985,206,138.46286
985,206,138.46286

Pašreizējais CryptoLoots tirgus maksimums ir $ 115.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CLOOTS apjoms apgrozībā ir 985.21M ar kopējo apjomu 985206138.46286. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 115.66K.

CryptoLoots (CLOOTS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas CryptoLoots uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CryptoLoots uz USD bija $ +0.0001136725.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CryptoLoots uz USD bija $ +0.0000066351.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CryptoLoots uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+14.26%
30 dienas$ +0.0001136725+97.02%
60 dienas$ +0.0000066351+5.66%
90 dienas$ 0--

Kas ir CryptoLoots (CLOOTS)?

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

Copy

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

CryptoLoots (CLOOTS) resurss

Oficiālā interneta vietne

CryptoLoots cenas prognoze (USD)

Kāda būs CryptoLoots (CLOOTS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CryptoLoots (CLOOTS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CryptoLoots prognozes.

Apskati CryptoLoots cenas prognozi!

CLOOTS uz vietējām valūtām

CryptoLoots (CLOOTS) tokenomika

CryptoLoots (CLOOTS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CLOOTS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par CryptoLoots (CLOOTS)

Kāda ir CryptoLoots (CLOOTS) vērtība šodien?
Reāllaika CLOOTS cena USD ir 0.00011716 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CLOOTS uz USD cena?
Pašreizējā CLOOTS uz USD cena ir $ 0.00011716. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CryptoLoots tirgus maksimums?
CLOOTS tirgus maksimums ir $ 115.66K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CLOOTS apjoms apgrozībā?
CLOOTS apjoms apgrozībā ir 985.21M USD.
Kāda bija CLOOTS vēsturiski augstākā cena?
CLOOTS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00211204 USD apmērā.
Kāda bija CLOOTS vēsturiski zemākā cena?
CLOOTS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002913 USD.
Kāds ir CLOOTS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CLOOTS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CLOOTS šogad kāps augstāk?
CLOOTS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CLOOTS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:18 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,175.34

$3,276.25

$154.63

$1.0000

$2.2060

$101,175.34

$3,276.25

$154.63

$2.2060

$0.16224

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.28497

$2.5312

$0.0000000000000000000000000243

$0.0000700

$0.000000000148

