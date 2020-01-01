CryptoDM (CDM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CryptoDM (CDM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool.

Beta Functionalities that are live include:

  • Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client
  • Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool
  • Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://cryptodm.io
Tehniskais dokuments:
https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation

CryptoDM (CDM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CryptoDM (CDM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.36K
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 900.00K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.95K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.065531
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01406373
Pašreizējā cena:
$ 0.01595487
CryptoDM (CDM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CryptoDM (CDM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CDM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CDM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CDM tokenomiku, uzzini CDM tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.