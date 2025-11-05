BiržaDEX+
Reāllaika Crypto Twitter cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CT cenas tendenci MEXC.

Crypto Twitter logotips

Crypto Twitter Cena (CT)

Nav sarakstā

1 CT uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Crypto Twitter (CT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:11 (UTC+8)

Crypto Twitter (CT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.002489
$ 0.002489$ 0.002489

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-7.99%

-20.36%

-20.36%

Crypto Twitter (CT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CT visu laiku augstākā cena ir $ 0.002489, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CT ir mainījies par +0.19% pēdējā stundā, par -7.99% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Crypto Twitter (CT) tirgus informācija

$ 23.33K
$ 23.33K$ 23.33K

--
----

$ 23.33K
$ 23.33K$ 23.33K

913.17M
913.17M 913.17M

913,167,884.903644
913,167,884.903644 913,167,884.903644

Pašreizējais Crypto Twitter tirgus maksimums ir $ 23.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CT apjoms apgrozībā ir 913.17M ar kopējo apjomu 913167884.903644. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.33K.

Crypto Twitter (CT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Crypto Twitter uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Crypto Twitter uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Crypto Twitter uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Crypto Twitter uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.99%
30 dienas$ 0-33.99%
60 dienas$ 0-40.27%
90 dienas$ 0--

Kas ir Crypto Twitter (CT)?

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Crypto Twitter cenas prognoze (USD)

Kāda būs Crypto Twitter (CT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Crypto Twitter (CT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Crypto Twitter prognozes.

Apskati Crypto Twitter cenas prognozi!

CT uz vietējām valūtām

Crypto Twitter (CT) tokenomika

Crypto Twitter (CT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Crypto Twitter (CT)

Kāda ir Crypto Twitter (CT) vērtība šodien?
Reāllaika CT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CT uz USD cena?
Pašreizējā CT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Crypto Twitter tirgus maksimums?
CT tirgus maksimums ir $ 23.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CT apjoms apgrozībā?
CT apjoms apgrozībā ir 913.17M USD.
Kāda bija CT vēsturiski augstākā cena?
CT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.002489 USD apmērā.
Kāda bija CT vēsturiski zemākā cena?
CT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CT šogad kāps augstāk?
CT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:11 (UTC+8)

Crypto Twitter (CT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

