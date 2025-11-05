Crypto Rug Muncher Cena (CRM)
-0.41%
-9.86%
-16.09%
-16.09%
Crypto Rug Muncher (CRM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CRM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRM visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā CRM ir mainījies par -0.41% pēdējā stundā, par -9.86% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Crypto Rug Muncher tirgus maksimums ir $ 225.02K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRM apjoms apgrozībā ir 999.92M ar kopējo apjomu 999917064.6189524. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 225.02K.
Šodien cenas izmaiņas Crypto Rug Muncher uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Crypto Rug Muncher uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Crypto Rug Muncher uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Crypto Rug Muncher uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-9.86%
|30 dienas
|$ 0
|-42.05%
|60 dienas
|$ 0
|--
|90 dienas
|$ 0
|--
Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.
