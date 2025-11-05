BiržaDEX+
Reāllaika Crypto Rug Muncher cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CRM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CRM

CRM Cenas informācija

Kas ir CRM

CRM Oficiālā tīmekļa vietne

CRM Tokenomika

CRM Cenas prognoze

Crypto Rug Muncher logotips

Crypto Rug Muncher Cena (CRM)

Nav sarakstā

1 CRM uz USD reāllaika cena:

$0.00022504
$0.00022504$0.00022504
-9.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Crypto Rug Muncher (CRM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:01 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-9.86%

-16.09%

-16.09%

Crypto Rug Muncher (CRM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CRM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRM visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRM ir mainījies par -0.41% pēdējā stundā, par -9.86% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Crypto Rug Muncher (CRM) tirgus informācija

$ 225.02K
$ 225.02K$ 225.02K

--
----

$ 225.02K
$ 225.02K$ 225.02K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,064.6189524
999,917,064.6189524 999,917,064.6189524

Pašreizējais Crypto Rug Muncher tirgus maksimums ir $ 225.02K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRM apjoms apgrozībā ir 999.92M ar kopējo apjomu 999917064.6189524. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 225.02K.

Crypto Rug Muncher (CRM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Crypto Rug Muncher uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Crypto Rug Muncher uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Crypto Rug Muncher uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Crypto Rug Muncher uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.86%
30 dienas$ 0-42.05%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Crypto Rug Muncher (CRM)?

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Crypto Rug Muncher (CRM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Crypto Rug Muncher cenas prognoze (USD)

Kāda būs Crypto Rug Muncher (CRM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Crypto Rug Muncher (CRM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Crypto Rug Muncher prognozes.

Apskati Crypto Rug Muncher cenas prognozi!

CRM uz vietējām valūtām

Crypto Rug Muncher (CRM) tokenomika

Crypto Rug Muncher (CRM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Crypto Rug Muncher (CRM)

Kāda ir Crypto Rug Muncher (CRM) vērtība šodien?
Reāllaika CRM cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRM uz USD cena?
Pašreizējā CRM uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Crypto Rug Muncher tirgus maksimums?
CRM tirgus maksimums ir $ 225.02K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRM apjoms apgrozībā?
CRM apjoms apgrozībā ir 999.92M USD.
Kāda bija CRM vēsturiski augstākā cena?
CRM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija CRM vēsturiski zemākā cena?
CRM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CRM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CRM šogad kāps augstāk?
CRM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:40:01 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

