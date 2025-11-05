BiržaDEX+
Reāllaika crypto is a joke cena šodien ir 0.00000895 USD. Seko līdzi reāllaika JOKECOIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JOKECOIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JOKECOIN

JOKECOIN Cenas informācija

Kas ir JOKECOIN

JOKECOIN Oficiālā tīmekļa vietne

JOKECOIN Tokenomika

JOKECOIN Cenas prognoze

crypto is a joke logotips

crypto is a joke Cena (JOKECOIN)

Nav sarakstā

1 JOKECOIN uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
crypto is a joke (JOKECOIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:53:17 (UTC+8)

crypto is a joke (JOKECOIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000846
$ 0.00000846
24h zemākā
$ 0.00001017
$ 0.00001017
24h augstākā

$ 0.00000846
$ 0.00000846

$ 0.00001017
$ 0.00001017

$ 0.00020826
$ 0.00020826

$ 0.00000846
$ 0.00000846

+0.66%

-7.97%

-7.19%

-7.19%

crypto is a joke (JOKECOIN) reāllaika cena ir $0.00000895. Pēdējo 24 stundu laikā JOKECOIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000846 līdz augstākajai $ 0.00001017, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JOKECOIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00020826, savukārt zemākā - $ 0.00000846.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JOKECOIN ir mainījies par +0.66% pēdējā stundā, par -7.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

crypto is a joke (JOKECOIN) tirgus informācija

$ 8.94K
$ 8.94K

--
--

$ 8.94K
$ 8.94K

998.51M
998.51M

998,506,718.332163
998,506,718.332163

Pašreizējais crypto is a joke tirgus maksimums ir $ 8.94K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JOKECOIN apjoms apgrozībā ir 998.51M ar kopējo apjomu 998506718.332163. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.94K.

crypto is a joke (JOKECOIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas crypto is a joke uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas crypto is a joke uz USD bija $ -0.0000051735.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas crypto is a joke uz USD bija $ -0.0000057915.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas crypto is a joke uz USD bija $ -0.000016265314357715255.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.97%
30 dienas$ -0.0000051735-57.80%
60 dienas$ -0.0000057915-64.71%
90 dienas$ -0.000016265314357715255-64.50%

Kas ir crypto is a joke (JOKECOIN)?

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

crypto is a joke (JOKECOIN) resurss

Oficiālā interneta vietne

crypto is a joke cenas prognoze (USD)

Kāda būs crypto is a joke (JOKECOIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu crypto is a joke (JOKECOIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa crypto is a joke prognozes.

Apskati crypto is a joke cenas prognozi!

JOKECOIN uz vietējām valūtām

crypto is a joke (JOKECOIN) tokenomika

crypto is a joke (JOKECOIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JOKECOIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par crypto is a joke (JOKECOIN)

Kāda ir crypto is a joke (JOKECOIN) vērtība šodien?
Reāllaika JOKECOIN cena USD ir 0.00000895 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JOKECOIN uz USD cena?
Pašreizējā JOKECOIN uz USD cena ir $ 0.00000895. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir crypto is a joke tirgus maksimums?
JOKECOIN tirgus maksimums ir $ 8.94K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JOKECOIN apjoms apgrozībā?
JOKECOIN apjoms apgrozībā ir 998.51M USD.
Kāda bija JOKECOIN vēsturiski augstākā cena?
JOKECOIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00020826 USD apmērā.
Kāda bija JOKECOIN vēsturiski zemākā cena?
JOKECOIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000846 USD.
Kāds ir JOKECOIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JOKECOIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JOKECOIN šogad kāps augstāk?
JOKECOIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JOKECOIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:53:17 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

