BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Crypto Factor cena šodien ir 0.0114329 USD. Seko līdzi reāllaika CFR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CFR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Crypto Factor cena šodien ir 0.0114329 USD. Seko līdzi reāllaika CFR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CFR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CFR

CFR Cenas informācija

Kas ir CFR

CFR Tehniskais dokuments

CFR Oficiālā tīmekļa vietne

CFR Tokenomika

CFR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Crypto Factor logotips

Crypto Factor Cena (CFR)

Nav sarakstā

1 CFR uz USD reāllaika cena:

$0.01148204
$0.01148204$0.01148204
-0.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Crypto Factor (CFR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:26:25 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01086183
$ 0.01086183$ 0.01086183
24h zemākā
$ 0.01220825
$ 0.01220825$ 0.01220825
24h augstākā

$ 0.01086183
$ 0.01086183$ 0.01086183

$ 0.01220825
$ 0.01220825$ 0.01220825

$ 0.0402748
$ 0.0402748$ 0.0402748

$ 0.01086183
$ 0.01086183$ 0.01086183

+2.33%

-1.33%

-12.32%

-12.32%

Crypto Factor (CFR) reāllaika cena ir $0.0114329. Pēdējo 24 stundu laikā CFR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01086183 līdz augstākajai $ 0.01220825, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CFR visu laiku augstākā cena ir $ 0.0402748, savukārt zemākā - $ 0.01086183.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CFR ir mainījies par +2.33% pēdējā stundā, par -1.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Crypto Factor (CFR) tirgus informācija

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Crypto Factor tirgus maksimums ir $ 1.14M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CFR apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.14M.

Crypto Factor (CFR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Crypto Factor uz USD bija $ -0.00015515127703926.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Crypto Factor uz USD bija $ -0.0050378936.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Crypto Factor uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Crypto Factor uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00015515127703926-1.33%
30 dienas$ -0.0050378936-44.06%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Crypto Factor (CFR)?

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Crypto Factor cenas prognoze (USD)

Kāda būs Crypto Factor (CFR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Crypto Factor (CFR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Crypto Factor prognozes.

Apskati Crypto Factor cenas prognozi!

CFR uz vietējām valūtām

Crypto Factor (CFR) tokenomika

Crypto Factor (CFR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CFR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Crypto Factor (CFR)

Kāda ir Crypto Factor (CFR) vērtība šodien?
Reāllaika CFR cena USD ir 0.0114329 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CFR uz USD cena?
Pašreizējā CFR uz USD cena ir $ 0.0114329. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Crypto Factor tirgus maksimums?
CFR tirgus maksimums ir $ 1.14M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CFR apjoms apgrozībā?
CFR apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija CFR vēsturiski augstākā cena?
CFR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0402748 USD apmērā.
Kāda bija CFR vēsturiski zemākā cena?
CFR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01086183 USD.
Kāds ir CFR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CFR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CFR šogad kāps augstāk?
CFR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CFR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:26:25 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,950.70
$100,950.70$100,950.70

-2.16%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.43
$3,245.43$3,245.43

-7.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.03
$153.03$153.03

-5.23%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1994
$2.1994$2.1994

-3.62%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,950.70
$100,950.70$100,950.70

-2.16%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.43
$3,245.43$3,245.43

-7.46%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1994
$2.1994$2.1994

-3.62%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.03
$153.03$153.03

-5.23%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16202
$0.16202$0.16202

-1.16%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.4048
$3.4048$3.4048

+2,169.86%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18989
$0.18989$0.18989

+1,137.87%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06139
$0.06139$0.06139

+74.00%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000646
$0.0000646$0.0000646

+57.56%