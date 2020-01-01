Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomika

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) informācija

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions.

Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy.

Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency.

CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3.

Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.cagacrypto.com/
Tehniskais dokuments:
https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.93M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 62.81B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.08M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00212017
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CAGA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CAGA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CAGA tokenomiku, uzzini CAGA tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.